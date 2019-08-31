شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: قصف صاروخى مجهول يستهدف معسكر تدريب لمتطرفين فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أكثر من 7 انفجارات ببلدة كفريا معرة مصرين شرقي إدلب، اليوم،السبت، ناجمة عن ضربات صاروخية استهدفت مقرات لفصيل حراس الدين المسلح المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانت الضربات جرت عبر طائرات التحالف الدولي من فوق الأراضي التركية، أم أنها صواريخ بعيدة المدى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات عسكرية من آليات ثقيلة وجنود شوهدت بمنطقة منيان وضاحية الأسد، وذلك بالتزامن مع هدوء حذر في إطار وقف إطلاق النار الجديد الذي بدأ الساعة السادسة صباح اليوم.

وفي سياق متصل، أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، مقتل 40 عنصرا بينهم قادة في جبهة النصرة و"حراس الدين"، جراء غارات يرجح أنها من قبل طيران التحالف الدولي استهدفت تجمعا لهم في إدلب.

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وكان الجيش الروسي قد أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية.

ودعا المركز الروسي للمصالحة، في بيان، المجموعات المسلحة إلى وقف الاستفزاز والانضمام إلى عمليات التسوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.