شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يشارك فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة (الطوارئ) الموريتانية، اليوم،السبت، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سيشارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.
وأوضحت (الصحيفة) أن هذه تعد أول رحلة للرئيس الموريتاني إلى الخارج منذ توليه منصبه في الأول من أغسطس الجاري.
ومن المقرر أن يلقي غزواني كلمة خلال أعمال الجمعية العامة، وسيجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين الأمميين والدوليين المشاركين في هذا الحدث الدبلوماسي العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الموريتانى يشارك فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.