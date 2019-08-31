شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يشارك فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة (الطوارئ) الموريتانية، اليوم،السبت، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سيشارك في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأوضحت (الصحيفة) أن هذه تعد أول رحلة للرئيس الموريتاني إلى الخارج منذ توليه منصبه في الأول من أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يلقي غزواني كلمة خلال أعمال الجمعية العامة، وسيجري العديد من اللقاءات مع المسؤولين الأمميين والدوليين المشاركين في هذا الحدث الدبلوماسي العالمي.