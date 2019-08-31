شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية لبنان: على إسرائيل العودة لمعادلة الهدوء تحت سقف القرار 1701 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جبران باسيل، وزير خارجية لبنان، "على إسرائيل أن تعود إلى معادلة الهدوء القائمة منذ العام 2006 تحت سقف قرار مجلس الأمن 1701 لأن لبنان لن يقبل ولن يسمح بالخروج عن هذه المعادلة" وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية.

جاء ذلك فى اتصال تلقاه وزير الخارجية اللبنانى من نظيره الألمانى هايكو ماس، اعرب فيه عن "رغبة بلاده وسعيها للحفاظ على الاستقرار فى لبنان، ومنع حصول أى تصعيد، واستعدادها للعمل مع جميع الاطراف لضمان تحقيق ذلك".

بدوره أبلغ الوزير باسيل نظيره الألمانى أنه "يقدر جهوده وأن لبنان هو الذى يريد الاستقرار لأن مصلحته وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية لا تتحمل أى خضة، لكن إسرائيل هى التى تعتدى على لبنان، وهى انتقلت من ارتكاب مئة وخمسين خرقا جويا وبحريا وبريا فى الشهر إلى 250 خرقا".

وأضاف باسيل: "ما جرى هو اعتداء بواسطة الطائرات المسيرة فى قلب الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وهو سابقة خطيرة جدا لا يمكن للبنان القبول بها، وهى نوع جديد من الخروقات الذى يهدد ارواح اللبنانيين وممتلكاتهم فى كل لحظة، إذا ما تم التسليم بحصولها وعدم وقفها، لذلك فإن على إسرائيل أن تعود إلى معادلة الهدوء القائمة منذ العام 2006 تحت سقف قرار مجلس الأمن 1701 لأن لبنان لن يقبل ولن يسمح بالخروج عن هذه المعادلة".