شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعثر على مقبرة جماعية لجثامين عسكريين فى ريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت وحدة من الجيش السوري، اليوم،السبت،على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من العسكريين ممن أقدمت التنظيمات الإرهابية على قتلهم والتنكيل بهم في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر ميداني قوله "إنه بناء على معلومات وردت تفيد بوجود مقبرة جماعية في موقع (المرملة) في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي توجهت وحدة من الجيش إلى المكان، وتم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين"، مشيرا إلى أنه تم إخراج 10 جثامين لنقلهم إلى المستشفى لمحاولة التعرف على أسمائهم.

Advertisements

وبحسب (الوكالة) استعادت وحدات الجيش السوري - في الـ23 من الشهر الجاري - السيطرة على بلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي بعد القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها وذلك بعد إحكام السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.