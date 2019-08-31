الارشيف / اخبار الخليج

الجيش السورى يعثر على مقبرة جماعية لجثامين عسكريين فى ريف حماة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعثر على مقبرة جماعية لجثامين عسكريين فى ريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت وحدة من الجيش السوري، اليوم،السبت،على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من العسكريين ممن أقدمت التنظيمات الإرهابية على قتلهم والتنكيل بهم في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر ميداني قوله "إنه بناء على معلومات وردت تفيد بوجود مقبرة جماعية في موقع (المرملة) في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي توجهت وحدة من الجيش إلى المكان، وتم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين"، مشيرا إلى أنه تم إخراج 10 جثامين لنقلهم إلى المستشفى لمحاولة التعرف على أسمائهم.

Advertisements

وبحسب (الوكالة) استعادت وحدات الجيش السوري - في الـ23 من الشهر الجاري - السيطرة على بلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي بعد القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها وذلك بعد إحكام السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يعثر على مقبرة جماعية لجثامين عسكريين فى ريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا