طائرة قطرية تصل الخرطوم محملة بـ65 طنا من المواد الإغاثية

الخرطوم / الخليج 365

استقبل مطار الخرطوم الدولي، السبت، طائرة قطرية تحمل 65 طنًا من المواد الإغاثية، بقيمة 5 ملايين دولار، للمتضررين من الفيضانات في السودان، بحسب مصادر في المطار.

وأضافت المصادر للأناضول، مفضلة عدم نشر أسمائها، أن "فريق البحث والإنقاذ القطري" (منظمة دولية) أرس عشرات الأطنان من المواد الإغاثية الإضافية لتلبية احتياجات المتضررين.

واستقبل مطار الخرطوم، الجمعة، أول طائرة مساعدات إغاثية، وهي كويتية، ضمن جسر جوي لمواجهة تداعيات السيول المدمرة، التي ضربت 17 من أصل 18 ولاية سودانية، وأكثرها تضررًا هي ولاية النيل الأبيض (جنوب).

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وحملت الطائرة الكويتية 40 طنًا من مواد غذائية وصحية وإيوائية.

وتجتاح مياه أمطار غزيرة السودان منذ أغسطس/ آب الماضي، وأودت السيول بحياة 78 شخصًا وأصابت 98 آخرين، بحسب إحصاء حكومي غير نهائي.

وأفادت الأمم المتحدة، الإثنين الماضي، بأن الفيضانات دمرت 32 ألفًا و851 منزلًا، وأتلفت جزئيًا 16 ألفا و284 منزلًا، فيما تضرر حوالي 245 ألفًا و700 شخص.

وحذرت المنظمة الدولية، الخميس الماضي، من تفشي الأمراض المنقولة عن طريق المياه.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.