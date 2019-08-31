سوريا.. انفجارات تخرق #هدنة_إدلب

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرضت مواقع تابعة لفصيل مقاتل هو “حراس الدين”، المرتبط بتنظيم القاعدة، لقصف بالصواريخ السبت قرب مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي لم يتمكن من تحديد هوية الجهة التي أطلقتها.

وأفاد المرصد عن “دوي انفجارات ناجمة عن ضربات صاروخية استهدفت مقرات لفصيل حراس الدين” موضحاً أنه “لم يُعلم حتى اللحظة ما إذا كانت الضربات نفذتها طائرات أم أنها صواريخ بعيدة المدى” في وقت يسري منذ صباح السبت وقف لإطلاق النار في المنطقة أعلنته روسيا ووافق عليه النظام السوري.

Advertisements

لاحقاً، ذكر المرصد أن حصيلة القصف الصاروخي على اجتماع لقادة المجموعات المقاتلة في شمال غرب سوريا بلغت 40.

وتوقفت الغارات الجوية على إدلب شمال غربي سوريا، صباح السبت، مع دخول وقف لإطلاق النار أعلنته روسيا، حليفة النظام السوري الذي يحاول السيطرة على المنطقة، حيز التنفيذ بحسب المرصد.