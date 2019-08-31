التعليم: هذه حقيقة تقليص فترة الدوام بمدارس #الحد_الجنوبي

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت إدارة تعليم جازان، اليوم السبت، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، تابعت ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تخصيص 45 دقيقة لكل حصة دراسية بمدارس التوأمة بالحد الجنوبي، وما ترتب على ذلك من تغيير في فترة دوام تلك المدارس.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف، إن جميع الآراء والتعليقات محل التقدير، إلا أن خطط الدراسة بمدارس الحد الجنوبي وبعيدًا عن المشاعر والرغبات، تخضع لعدد من الاعتبارات والأولويات والتقارير المختلفة، في مقدمتها مصلحة الطلاب والطالبات والاهتمام برفع مستوى تحصيلهم الدراسي، ووفقًا لذلك جاء توجيه وزارة التعليم بتطبيق نظام الدوام الكامل في جميع مدارس الحد الجنوبي للعام الحالي 1440/ 1441هـ وهو ما قام تعليم جازان بتطبيقه ووضع الخطط المناسبة لنجاحه.