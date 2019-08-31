تونس تمدد حالة الطوارئ

الخليج - واس

أعلنت الرئاسة التونسية، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة أربعة أشهر إضافية تبدأ من الثالث من شهر سبتمبر المقبل وتنتهي في الـ 31 من ديسمبر.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها أن قرار التمديد جاء بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يذكر أن تمديد حالة الطوارئ في تونس متواصلًا منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة وقتل فيها 13 أمنيًا وإصابة 16 آخرين.