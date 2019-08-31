تنبيهات #الأرصاد.. #أمطار ورياح سطحية على عدة مناطق حتى 8 مساء

صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن منطقة مكة المكرمة يفيد بنشاط للرياح السطحية وأمطار رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه: “أضم، الجموم، الطائف، العرضيات، الكامل، عرفات وميسان”، ويبدأ في الساعة 12:00 مساء اليوم ويستمر حتى الساعة 20:00 من مساء اليوم نفسه.

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