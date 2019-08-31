اليمن.. مقتل قائد #مليشيا_الحوثي في محور #صعدة

صحيفة الخليج الالكترونية

حققت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تقدماً جديداً في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة، فيما قُتِل عدد من القيادات الحوثية منها العميد ركن أمين الحميري، ‏المسؤول عن قيادة محور صعدة عسكرياً.

وبينت مصادر صحفية أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة، في تلك التباب بالتزامن قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها. ‏