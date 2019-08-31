ارتفاع أسعار الأسمنت 8% خلال عام

صحيفة الخليج الالكترونية

سجلت أسعار الأسمنت ومواد البناء ارتفاعات ملحوظة خلال العام الحالي 2019، إذ ارتفع سعر كيس الأسمنت الأسود (زنة 50 كيلوغراماً) خلال عام بقيمة ريال، بما يعادل أكثر من 8%، ليصبح سعر الأسمنت بنهاية شهر يوليو الماضي 13.23 ريال، مقارنة بـ 12.24 ريال سجله في الشهر المماثل من عام 2018.

وبحسب تقرير لهيئة الإحصاء ارتفعت أيضا أسعار الرمل الناعم الأبيض (زنة 1 متر مكعب) بنسبة 6.16% إذ أصبح يباع المتر بسعر 51.89 ريال، مقارنة بـ 48.88 ريال قبل عام. وسجلت أسعار حديد التسليم الوطني زنة (12-14-16-18 ملم) ارتفاعات تجاوزت قيمتها 5%، إذ يباع متوسط سعر الطن للحديد 2467 ريالا، مقارنة بـ 2342 ريالاً سجلتها قبل 12 شهراً.

أما أسعار الخرسانات المقاومة بفئتيها (350 – 250 كيس أسمنت) سجلت ارتفاعات بنسبة 2.76% و3.3%، ليباع المتر المكعب للأولى بسعر 188.86 ريال، فيما بلغ سعر خرسانة 250 كيس أسمنت بسعر 171.09 ريال.

وارتفعت أسعار الخرسانة العادية بنسبة 3.3% لفئتيها (350-250 كيس أسمنت)، ليصبح سعر المتر المكعب 179.29 لفئة 350 كيس أسمنت، و161.65 متر مكعب لفئة 250 كيس أسمنت.