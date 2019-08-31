استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال شرق خان يونس

الخليج - واس استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس. وأفادت مصادر محلية وطبيه في مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، باستشهاد الشاب بدر الدين نبيل موسى متأثرًا بجروحه إثر إصابته برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفقًا للشهود عيان فإن الشاب أبو موسى أصيب برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركته في المسيرة السلمية على الحدود الشرقية للمدينة.

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