- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
وجهت سفارة المملكة في ويلنغتون تنبيهاً للمواطنين المسافرين إلى نيوزيلندا أو الراغبين بالمرور عبر مطاراتها، بأنه اعتباراً من 2019/10/1 ستُلزم السلطات النيوزيلندية القادمين بإدخال بعض المعلومات والبيانات الشخصية قبل السفر بـ72 ساعة على الأقل.
جاء ذلك بحساب السفارة في «تويتر»، موضحة أن ذلك يتم من خلال الموقع الإلكتروني (https://nzeta.immigration.govt.nz/) أو الأجهزة الذكية عبر تطبيق (NZeTA).
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه رسمي للمسافرين إلى #نيوزيلاندا أو الراغبين بالمرور عبر مطاراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.