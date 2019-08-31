تنبيه رسمي للمسافرين إلى #نيوزيلاندا أو الراغبين بالمرور عبر مطاراتها

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت سفارة المملكة في ويلنغتون تنبيهاً للمواطنين المسافرين إلى نيوزيلندا أو الراغبين بالمرور عبر مطاراتها، بأنه اعتباراً من 2019/10/1 ستُلزم السلطات النيوزيلندية القادمين بإدخال بعض المعلومات والبيانات الشخصية قبل السفر بـ72 ساعة على الأقل.

جاء ذلك بحساب السفارة في «تويتر»، موضحة أن ذلك يتم من خلال الموقع الإلكتروني (https://nzeta.immigration.govt.nz/) أو الأجهزة الذكية عبر تطبيق (NZeTA).