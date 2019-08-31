Advertisements الإضافات الغذائية تفاقم نقص الانتباه وفرط النشاط السبت 31 أغسطس 2019 نقص الانتباه وفرط النشاط والحركة مشكلة عصبية تتطوّر خلال الطفولة، ويمكن أن تستمر بعد البلوغ. وقد لاحظ العلماء وجود مثيرات تحرّك وتفاقم أعراض المشكلة مثل عدم ضبط النفس والانفعالات، ونقص التركيز. إليك ما يفاقم أعراض نقص الانتباه: * نقص المعادن الناتج عن اتباع التوصيات الغذائية الخاصة بمتلازمة نقص الانتباه والتي تتضمن تقييد تناول بعض الأطعمة. * تناول الإضافات الغذائية كالألوان، والمنكّهات ومحسنات الطعم وخاصة الاصطناعية. * نقص النوم. * الإفراط في استخدام الشاشات الإلكترونية كالهاتف والكومبيوتر.



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