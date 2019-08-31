الوزن الصحي للطفل في عامه الأول

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السبت 31 أغسطس 2019

وزن الطفل علامة على التغذية الصحية التي تلبي احتياجات النمو، لذلك يعتبر أحد الأمور الرئيسية التي تتم مراقبتها. ويمكن لطفلين من نفس الجنس والعمر أن يختلف وزنهما ويظل الأمر طبيعياً نتيجة اختلاف العوامل الوراثية الخاصة بالطول. إليك ما تحتاج معرفته عن الوزن الصحي للطفل خلال عامه الأول وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية: 60 بالمائة من الأطفال يزنون عادة أكثر من متوسط الوزن الصحي، بينما يزن 40 بالمائة منهم أقل من المتوسط متوسط الوزن الصحي للصبي عند الولادة بعد فترة حمل كاملة (37 إلى 40 أسبوعاً) بين 3 و3.5 كغم. ومتوسط الوزن الصحي للمولودة بعد فترة حمل كاملة حوالي 3 كغم. ويفقد الطفل حوالي 10 بالمائة من وزنه بعد الولادة عادة. وتشير التقارير الطبية بأن 60 بالمائة من الأطفال يزنون عادة أكثر من متوسط الوزن الصحي، بينما يزن 40 بالمائة منهم أقل من المتوسط الصحي. ويبلغ أسرع معدّل نمو للطفل خلال الأشهر الـ 6 الأولى بعد ولادته، حثي يكتسب ما بين 114 و198 غراماً كل أسبوع. ويصل متوسط وزن الطفلة خلال الشهر الـ 3 حوالي 5.78 كغم، ثم 7.3 كغم مع بلوغ الشهر الـ 6، ثم يرتفع إلى 8.7 كغم مع بلوغ 9 أشهر، ثم 9.7 كغم مع اكتمال العام الأول. بينما يصل وزن الطفل خلال الشهر الـ 3 من ولادته 6.35 كغم. ثم 8 كغم مع بلوغ الشهر الـ 6، ثم يرتفع على 9.5 كغم مع بلوع 9 أشهر، ثم 10.5 كغم مع اكتمال العام الأول.

