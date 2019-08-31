دراسة تقترح ارتباط الزهايمر بنوع ثالث من السكري

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السبت 31 أغسطس 2019

اقترحت نتائج أبحاث جديدة أجريت في جامعة براون الأمريكية ارتباط الإصابة بالزهايمر بمقاومة الأنسولين في الدماغ، وأطلق فريق البحث على هذا النوع مسمّى "السكري من النوع3". وقدم فريق البحث تفسيراً لتطوّر مرض الزهايمر استناداً إلى أن 50 إلى 65 بالمائة من المصابين به لديهم سكري من النوع2. تترتب على مقاومة الأنسولين في الدماغ نقص تدفق الدم إلى خلايا الذاكرة، أي عملية تجويع لهذه الخلايا يؤدي إلى ضمورها وقال فريق البحث إن السكري من النوع2 يسبب رواسب من بروتين اسمه "بيتا أميلويد" في البنكرياس، وهذا البروتين هو ما يتراكم على خلايا الذاكرة عند الإصابة بالزهايمر. ووفقاً لهذا التفسير، تتوقف خلايا الدماغ عند الإصابة بالنوع الثالث من السكري عن الاستجابة للأنسولين، وينتج عن مقاومة الأنسولين نوعاً من الفشل الوظيفي في الدماغ يشبه ما يحدث لأجزاء أخرى من الجسم عندما تتعطّل القدرة على الاستفادة من هرمون الأنسولين. وتترتب على مقاومة الأنسولين في الدماغ نقص تدفق الدم إلى خلايا الذاكرة، أي عملية تجويع لهذه الخلايا يؤدي إلى ضمورها لأنها غير قادرة على الاستفادة من الجلوكوز. ووفقاً لهذه الآلية تزداد مخاطر الإصابة بالخرف والزهايمر والسكتة الدماغية نتيجة تراكم البروتينات السامّة على خلايا الدماغ. وللوقاية من هذا التدهور أو وقفه يمكنك تبني نظام غذائي يعتمد بشكل أساسي على الخضروات والفواكه بدلاً من النشويات والدهون.

