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الولايات المتحدة تلقت 130 طلب بيع لشركة هواوي
السبت 31 أغسطس 2019
تلقت وزارة التجارة الأمريكية أكثر من 130 طلباً من الشركات للحصول على تراخيص لبيع البضائع الأمريكية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي، وذلك بعد شهرين تقريباً من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيتم السماح ببعض المبيعات. لكن إدارة ترامب لم تمنح بعد أي تراخيص لمبيعات الشركة المدرجة في القائمة السوداء، كما قال الأشخاص المطلعون على العملية الذين تحدثوا إلى وكالة رويترز، وذلك بالرغم من وعود الرئيس ترامب بأن مثل هذه الطلبات سيتم التعامل معها بسرعة. وحث المسؤولون الحكوميون الشركات الأمريكية على التقدم بطلب للحصول على تراخيص بعد وعد ترامب، قائلين: يُسمح بتصدير المنتجات غير الحساسة إلى هواوي، والتي يمكن استبدالها بسهولة بواسطة منافسين أجانب. وتمت مراجعة العديد من طلبات التراخيص من قبل وكالات أخرى، مثل وزارتي الخارجية والدفاع، ومع ذلك، فإنه لم يتم بعد وضع معايير ولم يتم إصدار أي رد حيث ينتظر المسؤولون ضوءًا أخضر من وزير التجارة الأمريكي والبيت الأبيض.
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