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FAWAZ SALMAN
ولفت إلى أن "وصول قوات التجمع اليمني للإصلاح من مأرب للمحافظات الجنوبية حمل معها الكثير من التنظيمات الإرهابية التي بدأت تختفي الفترات السابقة تحت الهجمات الكثيرة التي وجهتها دول التحالف العربي وأيضا الأجهزة الأمنية والنخب الشبوانية".
وأكد المحلل السياسي اليمني، أنه "لا توجد أطراف بعينها تريد إشعال الفتنة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية إلا أنه يوجد أشخاص يتبعون الحكومة الشرعية يؤججون المشكلة"، موضحا أن "هناك مكونات جنوبية تتفق على انفصال الجنوب وهذا ما لا تريده الحكومة والتحالف".
وتابع: "لو استطاعت القوات التي تحارب في الجنوب أن تتجه ناحية نهم وصنعاء، ربما كان الحال أفضل ولكن صارت المعركة الآن جنوبية - جنوبية على حساب الحوثيين".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: حزب الإصلاح حمل إرهابيين إلى جنوب اليمن يحاربون معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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