محلل سياسي: حزب الإصلاح حمل إرهابيين إلى جنوب اليمن يحاربون معه

FAWAZ SALMAN

وأوضح الحميدي، في تصريحاته لبرنامج "عالم سبوتنيك"، على راديو "سبوتنيك"، أن "الانتقالي دائما يتحدث عن فصيل داخل الحكومة هو فصيل الإصلاح الذي يتعاون مع المنظمات الإرهابية لمحاولة زرع الفوضى في المحافظات المحررة".

ولفت إلى أن "وصول قوات التجمع اليمني للإصلاح من مأرب للمحافظات الجنوبية حمل معها الكثير من التنظيمات الإرهابية التي بدأت تختفي الفترات السابقة تحت الهجمات الكثيرة التي وجهتها دول التحالف العربي وأيضا الأجهزة الأمنية والنخب الشبوانية".

وأكد المحلل السياسي اليمني، أنه "لا توجد أطراف بعينها تريد إشعال الفتنة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية إلا أنه يوجد أشخاص يتبعون الحكومة الشرعية يؤججون المشكلة"، موضحا أن "هناك مكونات جنوبية تتفق على انفصال الجنوب وهذا ما لا تريده الحكومة والتحالف".

وتابع: "لو استطاعت القوات التي تحارب في الجنوب أن تتجه ناحية نهم وصنعاء، ربما كان الحال أفضل ولكن صارت المعركة الآن جنوبية - جنوبية على حساب الحوثيين".