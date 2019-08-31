دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات جديدة تؤكد إطلاق Android 10 في 3 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت تسريبات جديدة جاءت عبر إحدى شركات الناقل في كندا على خطط جوجل لإطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل Android 10 في 3 من شهر سبتمبر.

جاءت تسريبات جديدة عبر شركة الناقل Rogers في كندا لتؤكد على أن نظام Android 10 سينطلق رسمياً في 3 من سبتمبر المقبل، حيث نشرت الشركة جدول لإطلاق التحديث الجديد للهواتف الذكية، إلا أن التحديث يظهر بالعنوان الذي عرف به في السابق Android Q.

ولقد قامت شركة Rogers لاحقاً بإزالة الجدول الذي نشر عن طريق الخطأ قبل إعلان جوجل الرسمي، والذي يظهر موعد تحديث هواتف Pixels.

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يذكر أن جوجل كانت قد أطلقت Android 9 Pie في نفس الوقت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، وهو ما يؤكد أيضاً خطط جوجل لإطلاق التحديث الجديد خلال الأيام المقبلة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات جديدة تؤكد إطلاق Android 10 في 3 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.