هذا الموضوع Redmi تقدم جهاز تلفاز Redmi TV بحجم 70 إنش ودقة عرض 4K ظهر على التقنية بلا حدود.
قامت شركة Redmi التابعة لشاومي مؤخراً خلال فعاليات Redmi Note 8 بالإعلان عن تلفازها الأول Redmi TV كما وعدت من قبل. ويأتي التلفاز بحجم 70 إنش ودقة 4K ودعم HDR، وسيحتوي على حواف نحيفة للغاية ومحرك عالي الجودة من الجيل السادس، ومعالج Amologic رباعي النواة عالي الأداء 64 بت، هذا وبالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي PatchWall التي تركز على الصوت.
سيتضمن الجهاز أيضًا مكبر صوت Dolby Atmos منفصل للتجويف، وعلاوةً على ذلك، سيتيح لك التلفاز بث المحتوى على الهاتف بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع على التلفاز باستخدام هاتفك.
مواصفات تلفاز Redmi TV:
- شاشة بحجم 70 بوصة ودقة 3840 × 2160 بكسل (4K) مع زاوية عرض تبلغ 178 درجة ودعم HDR 10
- معالج Amologic Cortex A53 رباعي النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز
- معالج رسومات Mali-450MP3 بتردد 750 ميجاهرتز
- ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 16 جيجابايت
- تقنية PatchWall
- يدعم WiFi 802.11 ac و Bluetooth 4.2
- 3 منافذ من نوع HDMI ومنفذين من نوع USB ومقبس S/PDIF
- يدعم Dolby Audio و DTS
ومن المقرر أن تطلق Redmi إصدارها الأول من أجهزة التلفاز Redmi TV بسعر 531 دولار، على أن يصل إلى السوق الصيني بحلول 10 سبتمبر.
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هذا الموضوع Redmi تقدم جهاز تلفاز Redmi TV بحجم 70 إنش ودقة عرض 4K ظهر على التقنية بلا حدود.
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