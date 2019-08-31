شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: منع صحفيين غير مقربين من الحزب الحاكم من حيازة كارنيه الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة ينى تشاغ التركية أن الصحفيين الأتراك غير المقربين من السلطة والحزب الحاكم "حزب العدالة والتنمية" غير قادرين على الحصول على كارنيه الصحافة.

وكشفت الصحيفة التركية، أن الصحفيين يجبروا على عمولات من أجل الحصول على كارنيه الصحافة وفقا لحزب الشعب الجمهورى المعارض، مضيفا أن البرلمان التركى وضع على جدول اعماله مناقشة هذه "الفضيحة" على حد تعبيرها.

ويعانى الصحفيين من قمع ممنهج فى تركيا، وتحتل أنقرة المرتبة الأولى فى سجن الصحفيين بحسب تقارير لمنظمات دولية.



