شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثى تصادر مساعدات إنسانية مخصصة للنازحين اليمنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين اليمنيين، بهدف توزيعها لعناصر موالية لها، وبيعها لأصحاب المحلات التجارية في العاصمة (صنعاء) الخاضعة لسيطرتها.

وقالت مصادر محلية، وفقا لقناة (العربية)الإخبارية اليوم،السبت، إن: "ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين داخل مخازن تتبع قيادات حوثية بهدف بيعها لأصحاب المحلات التجارية، دون أدنى مسؤولية تجاه المواطنين".

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واتهم مواطنون في العاصمة صنعاء، قيادات حوثية بنهب المساعدات الغذائية، وبيعها لأصحاب المحلات التجارية و توزيعها لعناصر موالية لها في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين أوضاعا قاسية وظروفا اقتصادية صعبة.. وكان برنامج الأغذية العالمي قد اتهم - في تقرير سابق له - ميليشيا الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية،قائلا:" إن الميليشيات الحوثية تنهب المساعدات من أفواه الجائعين".

ويعاني المواطنون في العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، أوضاعا قاسية وظروف اقتصادية صعبة، في ظل انعدام فرص العمل وانقطاع الرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.