شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: محتجون سوريون يقتحمون معبر باب الهوى الحدودى مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم مئات المحتجين السوريين، الغاضبين بسبب القصف الروسي والسوري، معبر باب الهوى الحدودي الرئيسي مع تركيا أمس الجمعة، مطالبين بتدخل أنقرة لوقف الهجوم المدعوم من روسيا.

وكثفت سوريا وحليفتها روسيا هجوما على آخر معقل كبير للجماعات الإرهابية، وشنوا المزيد من الغارات الجوية ونشروا تعزيزات برية.

Advertisements

وقال شهود إن قوات الأمن التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا دخول الجانب التركي من الحدود.

وتظهر لقطات صورها شاهد من الجانب السوري من الحدود محتجين أثناء محاولتهم اختراق البوابة المؤدية إلى الحدود.