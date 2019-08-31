رويترز: محتجون سوريون يقتحمون معبر باب الهوى الحدودى مع تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم مئات المحتجين السوريين، الغاضبين بسبب القصف الروسي والسوري، معبر باب الهوى الحدودي الرئيسي مع تركيا أمس الجمعة، مطالبين بتدخل أنقرة لوقف الهجوم المدعوم من روسيا.
وكثفت سوريا وحليفتها روسيا هجوما على آخر معقل كبير للجماعات الإرهابية، وشنوا المزيد من الغارات الجوية ونشروا تعزيزات برية.
وقال شهود إن قوات الأمن التركية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا دخول الجانب التركي من الحدود.
وتظهر لقطات صورها شاهد من الجانب السوري من الحدود محتجين أثناء محاولتهم اختراق البوابة المؤدية إلى الحدود.
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