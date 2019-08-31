شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة للمسجد النبوي مُلتقطَة من الفضاء في السنة الهجرية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة المنورة: نشرت منصات إعلام إماراتية، اليوم السبت، صورةً للمسجد النبوي الشريف التقطها من الفضاء القمر الصناعي الإماراتي “خليفة سات”، وذلك بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. Advertisements وأُطلق القمر خليفة سات للفضاء بتاريخ 29 أكتوبر 2018 عند الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات بمقر مركز محمد بن راشد للفضاء، وهو أول قمر صناعي صُنع داخل الغرف النظيفة في مختبرات الأبحاث وعلوم الفضاء في مدينة دبي، ويُعد أول قمر صناعي يتم تطويره بالكامل بأيدي فريق من المهندسين الإماراتيين.

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