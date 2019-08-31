اتهام الرئيس السوداني السابق البشير بالفساد والتعامل بالنقد الأجنبي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وجه قاض سوداني رسميا للرئيس السابق عمر البشير تهم الفساد والتعامل بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة يوم السبت. وقال البشير حينما استجوبته المحكمة للمرة الأولى إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة. وقال محامي البشير إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه وإن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.

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