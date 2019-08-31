إشادة عالمية بدعم الإمارات لبرامج الاختراع والابتكار

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أشاد ممثلو الاتحاد العالمي للمخترعين وجمعيات المخترعين بالدول المشاركة في النسخة الجديدة لتحدي معرض بريطانيا العالمي للاختراع والتجارة ITE 2019، بالحضور المميز للإمارات في سماء الاختراع العالمي ودعمها اللامحدود لبرامج وجوائز الاختراع والابتكار واعتماد شهر سنوي له.



وتضمن المعرض المقام في لندن العديد من المشروعات في عالم الاختراع والابتكار والإبداع والتكنولوجيا والحلول الذكية بمشاركة 20 دولة، وتحت إشراف المنظمة الدولية للمخترعين - ويبا/WIIPA.

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وشارك المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، ضيف شرف التحدي، مع لجنة مكونة من مجموعة من المحكمين والخبراء، بوضع وتحديد فوائد الاختراعات المقدمة من النواحي الاجتماعية والبيئية للبشرية والأصالة والإبداع، فضلاً عن التصميم على المحك والحاجة.

وحكّم "مجان" في 26 اختراعاً من 6 دول هي: العراق وكرواتيا والفلبين وتايلند وتايوان وفرنسا من أصل 271 اختراعاً مقدماً من الدول المشاركة؛ منها مصر والمغرب والعراق.

ويتضمن الحفل الختامي للمعرض، غداً، إعلان الفائزين في التصفيات النهائية الكبرى للمتقدمين للجوائز لفئتي الجوائز البريطانية والجوائز الدولية.

ويعد المعرض الدولي للاختراعات والتجارة لعام 2019 ITE للمخترعين والمصنعين والتجار فرصة لعرض أحدث اختراعاتهم وابتكاراتهم وتبادل المعلومات.