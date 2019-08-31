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إصدارات خاصة من ذراع التحكم في "إكس بوكس وان"

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

إصدارات خاصة من ذراع التحكم في

كتب

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة مايكروسوفت إصدارات خاصة من ذراع التحكم في جهاز الألعاب "إكس بوكس وان" الشهير.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن أذرع التحكم اللاسلكية الجديدة تحمل الأسماء Night Ops Camo Special Edition و Sport Blue Special Edition، وتتوافق مع جميع أجهزة الألعاب من سلسلة Xbox one.

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وأوضحت الشركة أن ذراع Night Ops Camo اللاسلكي أول طراز من سلسلة جديدة لأذرع التحكم، التي تمتاز بطابع كلاسيكي وتزخر بألوان تشمل الأسود والرمادي واللون الذهبي المعدني، إضافةً إلى جسم خفيف الوزن ولوحة D معدنية باللون الذهبي، وسيطرح ذراع التحكم الجديد في الأسواق بدءاً من 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بـ 70 دولاراً أمريكياً.

 

ويمتاز ذراع التحكم Sport Blue بتصميم رياضي مستوحى من ثقافة البوب، ويعتبر ثالث إصدار من السلسلة ، وعلى غرار الموديلات السابقة، Sport White Special Edition و Sport Red Special Edition، يمتاز الإصدار الجديد بتصميم هندسي مع لمسات معدنية ولوحة D المعدنية، ويوفر المقبض المطاطي باللون الأزرق المزيد من الراحة أثناء الاستخدام. وسيتوفر في الأسواق بدءاً من 17 سبتمبر (أيلول) المقبل بـ 70 دولاراً أمريكياً.

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