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محكمة سودانية تتهم البشير بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي

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MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

الخرطوم - سبوتنيك. وذكر القاضي في نص قراره بالمحكمة "أنا القاضي الصادق عبد الرحمن احمد الفكي اتهم عمر حسن أحمد البشير، بتاريخ 16 أبريل بضبط مبالغ بحيازته مصدر غير مشروع واستلامه بطريقة غير مشروعة من واقع أنك رئيس جمهورية وقمت من خلال هذه المبالغ خارج القنوات الرسمية مختلفا بذلك عدد قانون الثراء الحرام والمشبوه والمادة 21 من القانون الجنائي وخالفت قانون النقد الأجنبي وهذه المواد تحاكم أمام هذه المحكمة".

كما أعلن القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

الجدير بالذكر أن المحكمة تنظر في الدعوى الجنائية ضد البشير الذي يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد.

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