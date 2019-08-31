شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا طالب وطالبة بالأردن يتوجهون للمدارس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتوجه يوم غد الأحد ما يزيد عن 2 مليون طالب وطالبة للمدارس بالمملكة ايذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2020/2019.

وأكدت وزارة التربية والتعليم بالاردن،وفقا لصحيفة الدسنتور الاردنية، الانتهاء من اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان انتظام واستقرار العملية الدراسية في جميع المدارس، وبخاصة ما يتعلق بالتحديات المتمثلة ببناء المزيد من المدارس لتوفير البيئة الدراسية الملائمة، وتوفير متطلبات العملية الدراسية من الكوادر البشرية والكتب الدراسية والأثاث المدرسي.

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وقالت الوزارة إنها، وفي إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، تسلمت 17 مدرسة جديدة في مختلف مناطق المملكة تضم 388 غرفة صفية ومختبرات علمية وحاسوبية، فيما نفذت ايضا 44 مشروعاً لإنشاء إضافات صفية في مدارس قائمة شملت 363 غرفة جديدة.

ولفتت الوزارة إلى وجود 686 مشروعا جديدا قيد الطرح والتنفيذ لإنشاء 686 غرفة صفية جديدة، في وقت نفذت فيه مديريات التربية والتعليم في الميدان 397 عطاء لصيانة شاملة للمدارس خلال العطلة الصيفية.