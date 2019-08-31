شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح المرحلتين الثالة والرابعة من مشروع طرق "إكسبو" 2020 بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح هيئة الطرق والمواصلات بدولة الإمارات اليوم المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو 2020، التي شملت تطوير تقاطعين لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع كل من شارع إكسبو وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير تقاطعين على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة مجمع دبي للاستثمار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، وبلغ إجمالي طول الجسور في المرحلتين خمسة كيلومترات، فيما بلغ طول الطرق 17 كيلومتراً، بتكلفة مليار و300 مليون درهم، وفق ما أوردت "البيان" الإماراتية.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، أحد أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، ونظراً لضخامة المشروع، فقد جرى تقسيمه إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح معرض إكسبو.

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أشار الطاير، إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع توفر حركة مرورية حرة بين شارع إكسبو وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حيث يسهم تحويل الدوار المحكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر في زيادة الطاقة الاستيعابية من 2000 مركبة في الساعة إلى 4500 مركبة في الساعة باتجاه الشرق والغرب على طريق إكسبو، كما توفر المرحلة الثالثة حركة مرورية مباشرة إلى معرض إكسبو باتجاه الغرب على طريق إكسبو، وسعة مرورية إضافية لحركة المرور من معرض إكسبو باتجاه شارع إكسبو وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وهو ما يسهم في تقليل زمن الرحلة وانسيابية الحركة المرورية.

وأضاف: توفر المرحلة الرابعة من المشروع حركة مرورية حرة بين شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع اليلايس، ويسهم تحويل الدوار المحكوم بإشارة ضوئية إلى تقاطع مجسر، في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 3000 مركبة في الساعة إلى 10000 مركبة في الساعة باتجاه الشرق والغرب في شارع اليلايس، ويوفر حركة مرورية أفضل إلى معرض إكسبو، وإلى منطقة جافزا باتجاه شارع الإمارات عبر شارع اليلايس.

يأتي تنفيذ المشروع وفقا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في البدء الفوري في تنفيذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل المتعلقة لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، لضمان انسيابية الحركة المرورية، التي تخدم زوار المعرض والمشاريع المستقبلية في المنطقة.