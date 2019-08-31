شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السودان تشارك بـ 150 مطية فى سباق ولى العهد بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت دولة السودان المشاركة العربية الأكثر عددا بالهجن فى سباق ولى العهد للهجن الجارية فعالياتها على مضمار الطائف بالسعودية.

وقال " العمدة سعد" رئيس الاتحاد السودانى للهجن فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن مشاركة السودان تمت بعدد 150 من الهجن من مختلف الأعمار، والتى استطاعت أن تحقق أرقام قياسية وتحصد جوائز .

وأشار أن الهحن السودانية خصصت لها أشواط منفردة ضمن الأشواط المخصصة للدول العربية المشاركة، وهى مصر والأردن والسودان.

وقال إن السودان دولة كبيرة ولسباقات الهجن على أرضها حضور قوى ومنظم رسميا، حيث تخدم هذه الرياضة 40 هيئة ونادى يترأسها الاتحاد السودانى للهجن، وتم إنشاء 7 مضامير سباقات حديثة بالحديد، إضافة للمضامير التقليدية وجميعها موزعة بكافة أنحاء ولايات السودان.

وأشار رئيس الاتحاد السودانى للهجن، إن السودان تمتلك ثروة من الإبل تقدر بنحو 7 مليون رأس، بينها سلالات هجن عريقه ومعروفة وهى "البشارى"، و "العنابى".

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وقال أن السودان بحكم انتشار الإبل القادمة من أرضها لكافة الدول فهى حاضرة فى كل السباقات العربية .

يذكر أن الاتحاد السعودى للهجن ينظم فى الوقت الجارى مهرجان سباق ولى العهد للهجن فى نسخته الثانية بمشاركة الهجن السعودية والخليجية والهجن من مصر والسودان والأردن.

وخصص المرحلة الأولى من السباق للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية والمرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطًا، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.



سباق الهجن بالطائف



سباق الهجن بالطائف