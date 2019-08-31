شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين بالمغرب تسمح لمواطنى دول أخرى للقيد بها.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع كل نقابات المحامين على مستوى العالم، العديد من الشروط، والقواعد التى تنظم عملية التسجيل بها، والانضمام الرسمى إليها، واتفقت العديد من النقابات على شروط واختلفت فيما بينها على شروط أخرى.

وطبقا للقانون رقم 1.08.101 الصادر فى 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ،يشترط فى المترشح للمحاماة:

1- أن يكون مغربيا أو من مواطنى دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطنى كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة فى الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول.

2- أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية.

3- أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة فى العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها.

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4- أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة.

5- أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره.

6- أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره.

7- أن لا يكون فى حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.

8- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها.

9- أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين عند تقديم الطلب إلى الهيئة.