شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشارك فى ملتقى البلقاء العربى للفنون التشكيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك المملكة العربية السعودية فى ملتقى البلقاء العربي الخامس للفنون التشكيلية الذي افتتحه مساء أمس وزير الثقافة والشباب الأردني الدكتور محمد أبو رمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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يمثل المملكة الفنانة التشكيلة الدكتورة حصة المحمد، والفنانة التشكيلية أحلام المشهدي من خلال عدد من اللوحات الجميلة التي تعبر عن عمق العلاقة والشراكة السعودية الأردنية.

يشهد الملتقى تكريم الفنان التشكيلي السعودي الراحل نصير السمارة، وكرم الوزير الأردني خلال الملتقى ، ممثل السفارة السكرتير الثاني ماجد الخيبري، لحضورهم ودعمهم مثل تلك الأعمال الفنية الرائعة.