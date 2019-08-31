نائب الرئيس اليمنى: نثمن دعم المملكة وجهودها لاستكمال معركة التحرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية واهتمامها المستمر بما من شأنه استكمال معركة التحرير وطرد ميليشيا الحوثي الإرهابية ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" . وأكد الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد محور كتاف بمحافظة صعدة اللواء رداد الهاشمي على قدرة اليمنيين وعزيمتهم في دحر وهزيمة الإرهابيين الحوثيين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وثمن نائب الرئيس اليمني، تضحيات الجيش الوطني لبلاده وثباته في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية.

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