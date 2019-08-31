شكرا لقرائتكم خبر عن نازك الحريرى مهنأة الأمة الإسلامية بالسنة الهجرية: "أتمنى أن يعم السلام بلادنا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت نجلة رفيق الحريرى "نازك" في بيان اليوم نشرته وكالة الأنباء الرسمية بلبنان ، الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية كافة بحلول السنة الهجرية الجديدة، وقالت فى بيانها " أسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة وطمأنينة علينا جميعا، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار في ربوع الوطن والأمة الاسلامية جمعاء".

وأضافت نازك فى البيان : "لا يسعنا في هذه الأيام الجليلة إلا أن نتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الابرار الذين سلكوا معه درب التضحية ليحيا الوطن. نتذكرهم بألم وحسرة طبعا، ولكن بكل فخر واعتزاز. فهم مدَّوا بأرواحهم الطاهرة جسر العبور إلى الدولة السيدة الحرة المستقلة والمستقرة، دولة الحق والقانون والدستور والمؤسسات التي نحلم بها جميعا والتي وضعها شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري هدفا أولويا في مسيرته الوطنية ورؤيته للبنان الغد".