استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته على حدود غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365



استشهد شاب فلسطيني، السبت، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، الجمعة، خلال مشاركته في مسيرات "العودة" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان مقتضب وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "الفلسطيني بدر الدين نبيل أبو موسى (25 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها، أمس الجمعة، شرقي مدينة خانيونس (جنوب)".

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وأعلنت الوزارة، الجمعة، إصابة 75 متظاهرا، بينهم 42 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات "العودة" الأسبوعية، شرقي القطاع.

ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات، لكنها ذكرت أن من بين المصابين، 18 طفلا وسيدتين.



وكان من بين المصابين، مصور وكالة الخليج 365 في قطاع غزة، علي جاد الله، الذي أصيب، برصاصة معدنية مُغلفة بالمطاط، أطلقها الجيش الإسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.