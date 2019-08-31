مستوطنون يهود يعتدون بالضرب على مزارع فلسطيني بالضفة الغربية

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365

أصيب مزارع فلسطيني من قرية أرطاس جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، برضوض وجروح في الوجه، السبت، جراء اعتداء مستوطنين يهود عليه أثناء وجوده في أرضه.

وأفاد شهود عيان للأناضول، أن المستوطنين انهالوا بالضرب على الشاب الفلسطيني خلال محاولته دخول أرضه، الواقعة قرب مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، لزراعتها والاعتناء بها، ما أدى إلى إصابته في عينه، نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

ويتعرض المزارعون الفلسطينيون لاعتداءات من قبل مستوطنين، لا سيما في الأراضي المحاذية لمستوطنات الضفة الغربية، حيث يمنعون من دخول أراضيهم، أو جني محاصيلها في كثير من الأحيان، وتفرض عليهم تضييقات لدخولها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.