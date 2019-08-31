اختراق حساب جاك الرئيس التنفيذي لـ”تويتر”

الخليج - د ب أ

تعرض حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر والمشارك في تأسيسه للاختراق أمس الجمعة، حيث تم إرسال العديد من الرسائل العنصرية والمسيئة منه إلى أكثر من2ر4 مليون متابع.

وتضمنت التغريدات التي تم نشرها على حساب دورسي كلمات مثل “نازي ألمانيا لم يفعل شيئ خطأ” و”هتلر بريء” بالإضافة إلى الزعم بوجود قنبلة في مقر الشركة.

وألقت الشركة ومقرها سان فرانسيسكو باللائمة في هذا الاختراق على “الإشراف الأمني من مزود خدمة الإنترنت”.

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وقال فريق الاتصالات في تويتر في منشور “سمح هذا لشخص بدون تفويض أن يكتب ويرسل تغريدات عبر رسالة نصية من رقم الهاتف”.

واعترفت الشركة بالاختراق الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش)، عندما قالت إن حساب دورسي “تعرض للاختراق”.

وبعد ساعتين، قال الفريق إن حساب الرئيس التنفيذي مؤمن كما قام الفريق بوقف الحساب الذي بدا أنه مسؤول عن الاختراق.