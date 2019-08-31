مصرع 7أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر انفجار مصنع للكيماويات في #الهند

الخليج - واس

لقي اليوم سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب 43 آخرون في انفجار بمصنع للكيماويات في مدينة دهول بولاية ماهاراشترا غرب الهند.

وأوضح المسؤول في شرطة الولايةراجو بهوجبال في تصريح له أنه لم تتضح طبيعة الانفجار وتحقق فرق قضائية فيما إذا كان الانفجار قد وقع في وحدة سخان المياه أو اسطوانة غاز أو انفجار كيماويات.

وأضاف أن الانفجار القوي هز منازل ومبان مجاورة وتسبب في حريق هائل، مشيرًا إلى احتمالات حصار العديد من العمال الآخرين في المصنع.