غدا.. رحلات أسطول النقل المدرسي تنطلق لخدمة 1,2 مليون طالب في 18 ألف مدرسة

صحيفة الخليج الالكترونية

تنطلق يوم غدٍ (الأحد)، مع بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ، رحلات أسطول النقل المدرسي، لخدمة 1,2 مليون طالب وطالبة في 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة.

وعملت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على تحديث أسطول النقل المدرسي، وإخضاع جميع الحافلات للفحص والصيانة اللازمة، واستبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، وتنفيذ ورش عمل مكثفة لتعزيز قدرات وإمكانيات المشرفين والمراقبين الميدانيين على مراقبة جودة الخدمة المقدمة.

وأضافت الشركة إلى أسطولها المكوّن من 25 ألف حافلة ومركبة، 3,100 حافلة مدرسية جديدة، ويقوم على هذه الخدمة أكثر من 28 ألف من السائقين والفنيين والإدارين والمراقبين الميدانيين، كما جهزت الشركة 4500 حافلة ومركبة لخدمة 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 2890 مدرسة.

ووظفت الشركة التقنية والأنظمة الإلكترونية لتعزيز مستوى جودة الخدمة ورفع مستوى الأمن والسلامة، ومنها نظام المراقبة والتتبع الآلي للأسطول (AVL)، وتفعيل نظام جديد لإدارة البيانات التشغيلية (ODS) لمتابعة المتعهدين، وتطوير نظام (المراقب) الإلكتروني الذي يمكّن المراقبين الميدانيين من تقييم الحافلات إلكترونيًا لسرعة معالجة الملاحظات، إضافة إلى الربط التكاملي إلكترونيًا مع شركة (علم) بهدف التحققق من المركبات والسائقين.