رئيس جمعية “نقاء”: مليون ريال تكلفة علاج المدخن الواحد بالمملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية “نقاء” الدكتور محمد اليماني عن تكاليف علاج المدخن الواحد، مشيراً إلى أنها تصل إلى نحو مليون ريال.

وأبان أن دراسة أجريت عن تكلفة علاج المدخنين بالمملكة كتكلفة تقديرية، أظهرت أنها تصل إلى عدة مليارات من الريالات؛ الأمر الذي يستنزف الموارد الصحية، حيث إن علاج المدخنين من السرطانات والأمراض المتعلقة بالرئة والقلب يأخذ من ميزانية الدولة الكثير.

ولفت وفقا لـ”الوطن” إلى أن رفع أسعار التبغ من شأنه التقليل من أعداد المدخنين، وسيكون عائده كبيراً جدا على الصحة العامة، كما أن منع التدخين في الأماكن العامة سيساهم بشكل كبير في الحد منه.