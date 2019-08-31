قنصلية #المملكة بهيوستن الأمريكية تحذر السعوديين من إعصار “دوريان”

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت القنصلية السعودية بهيوستن الأمريكية، المواطنين المقيمين بولاية فلوريدا من إعصار “دوريان”؛ الذي يقترب من سواحل الولاية.

وأعربت القنصلية عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن أملها بتقيد المواطنين السعوديين بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي يسكنون بها.

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وأوضحت أنها ستقوم بالإجراءات اللازمة عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء، مشددة على ضرورة التواصل معها في حال حدوث أي طارئ.

وأجبر الإعصار المرتقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إلغاء زيارته لبولندا، وأعلن حاكم فلوريدا حالة الطوارئ في الولاية، حيث يتوقع أن يصل إلى سواحلها الأحد برياح سرعتها 209 كيلومترات في الساعة.