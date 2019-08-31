تعرف على الأعراض الجانبية للعلاج بالإبر الصينية

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السبت 31 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
الوخز بالإبر هو عملية إدخال إبر رفيعة في نقاط محددة من الجسم لتنظيم تدفق الطاقة، ويعتبر ممارسة طبيعية وآمنة للتخلص من أنواع مختلفة من الأمراض. ومثله مثل أي علاج آخر، قد يؤدي العلاج بالإبر إلى بعض الأعراض الجانبية.
فيما يلي 5 أعراض جانبية للعلاج بالإبر الصينية أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:
1- الشعور بالإرهاق
قد يشعر البعض بالإرهاق بعد الخضوع للعلاج بالإبر، ويختفي هذا الإرهاق عموماً بعد ساعات قليلة من تلقي العلاج.
2- الالتهابات
يمكن أن تصاب بعض المناطق التي خضعت للوخز بالإبر، ببعض الاحمرار والتهابات خفيفة. يحدث هذا عادة في مناطق حساسة مثل اليدين والقدمين، وتخفي الالتهابات عادة بعد 24 ساعة من العلاج، ولكن في بعض الحالات قد تستمر لعدة أيام.
3- ظهور الكدمات
قد تظهر كدمات خفيفة في موقع الوخز بالإبر، بسبب تجمع الدم في الموقع الذي تثقب الإبر فيه الجلد، وقد تستمر الكدمات لعدة أيام.
4- صداع خفيف
بعد العلاج بالإبر يمكن أن يشعر المريض بصداع خفيف قد يستمر لعدة دقائق، لذا يُنصح بالاستلقاء وأخذ نفس عميق بعد كل جلسة.
５- الفورة العاطفية
في بعض الأحيان يبكي البعض أو يشعرون بفورة عاطفية أثناء خضوعهم للوخز بالإبر. هذا لا يحدث لأن العلاج مؤلم، ولكنه يحدث لأن العلاج يساعد على إطلاق طاقة معينة قد تؤدي إلى فورة عاطفية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.