تعرف على فوائد لبن الماعز

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السبت 31 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

لبن الماعز بمثابة سر صحة وجمال البشرة، إذ اعتمدت عليه الملكة الفرعونية الجميلة كليوباترا في العناية ببشرتها، كما تعول عليه في وقتنا الحاضر نجمات هوليوود مثل ميلا كونيس، وغوينيث بالترو.



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وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن لبن الماعز يدخل ضمن مكونات العديد من مستحضرات تنظيف البشرة والعناية بها مثل الماسكات والكريمات، لغناه بحمض اللبنيك، الذي يعمل على تقشير البشرة بلطف ويقضي على البقع الصبغية، ليمنح البشرة مظهراً نقياً ومتجانساً يشع نضارة وحيوية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن لبن الماعز يزخر بالمعادن مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، التي تعمل على تدعيم وتقوية حاجز البشرة الطبيعي، ويعد كنزاً من الفيتامينات المهمة لصحة وجمال البشرة مثل فيتامين A وB1 وB2 وC.

وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل لبن الماعز على البانثينول، الذي يعمل على تهدئة البشرة وترطيبها.