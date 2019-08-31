"قائد التغيير"... كيف احتفل السعوديين بميلاد محمد بن سلمان (صور)

وعبر المغردون عن امتنانهم لولي العهد، الذي "أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية"، فيما وصفه آخرون بـ"قائد التغيير". ونشر متفاعلون آخرون صورا لولي العهد يرافق والده الملك سلمان بن عبد العزيز في مراحل مختلفة من عمره. ​وولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس/أب 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

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