دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إحياء ألعاب Telltale والعمل على ألقاب جديدة قريبًا

© Tech World قدمت بواسطة إحياء ألعاب Telltale والعمل على ألقاب جديدة قريبًا

كان Telltale Games استوديوًا ناجحًا على نطاق واسع، فضلًا عن مكانته بين محبي الألعاب في جميع أنحاء العالم.

ولكن في خضم القرارات السيئة والغير مدروسة من قبل الإدارة، اضطر الاستوديو إلى إغلاق أبوابه، وتحديدًا في سبتمبر العام الماضي.

وهذا بدوره أدّى إلى إبطال العديد من ألعاب الشركة المشهورة، ولكن يبدو أن الموتى لا يموتون.

حيث أعلنت إحدى الشركات القابضة وتحمل اسم “LCG Entertainment” أنها اشترت الاستوديو بصفقة لم يُعلن عن قيمتها.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن نيتها إطلاق ألعاب محددة وتطوير ألقاب جديدة، مع الاستمرار في بعض امتيازات العلامة التجارية. جنبًا إلى جنب، تم إعادة إطلاق موقع Telltale Games وبشكل رسمي على الويب.

على أي حال، ومع شراء الشركة القابضة جميع الأصول من شركة Telltale Games، فهي بصدد توظيف المواهب في تطوير الألعاب.

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كما ولم يتم ذكر أي الألعاب التي ترغب الشركة في إعادتها، حيث تُشير آخر التقارير بأن الأسماء المطروحة ستكون على الطاولة في الأسابيع القادمة.

أخيرًا، تأسست شركة Telltale Games في عام 2004 وسرعان ما تحوّلت إلى استوديوهات لتطوير الألعاب. وخلال فترة حياتها تعاقد الاستوديو شراكة مع كبرى الشركات أمثال Game of Thrones و Batman و Mr. Robot و Marvel.

المصدر:

Telltale Games

التدوينة إحياء ألعاب Telltale والعمل على ألقاب جديدة قريبًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.