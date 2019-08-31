شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحظر بدءًا من اليوم التدخين داخل أماكن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اعتبارًا اليوم السبت بتطبيق قرار حظر التدخين في أماكن العمل، الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، في أبريل الماضى، بهدف حماية سلامة وصحة العاملين.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، اعتمد القرار من خلاله الدليل الإرشادي، الموجب لتطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق المنشآت المخالفة لهذا القرار.

وتهدف الوزارة من هذين القرارين القاضيين بحظر التدخين في أماكن العمل وتوضيح تفاصيل القرار وإجراءاته المتعلقة به إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

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يذكر أن الدليل الإرشادي لقرار حظر التدخين داخل أماكن العمل بالمملكة العربية السعودية، والذي تم اعداده بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ يهدف إلى إرشاد أصحاب العمل والعاملين بما يتطلبه القرار من إجراءات لتنفيذه.

ويناول الدليل شرحًا للهدف من إصداره واعتماده والمرجعيات النظامية له والتعريفات ونطاق حظر التدخين في أماكن العمل ومواصفات المساحة الخاصة بالمدخنين في حال إيجاد مساحة لهم داخل أسوار العمل أو المنشأة، بالإضافة إلى أبرز إجراءات حماية سلامة وصحة العاملين من مخاطر التدخين ومخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُطبق في حال عدم الالتزام.