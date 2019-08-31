شكرا لقرائتكم خبر عن "عكاظ": عام دراسى جديد يبدأ غدا فى السعودية بشعار "عام الرؤية والتمكين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن غدا يبدأ العام الدراسى الجديد بالمملكة، وذكرت في افتتاحيتها التي كانت بعنوان (عام دراسي مختلف): غدا سوف يبدأ عام دراسي، ولكنه عاما ليس كباقى الأعوام، إنه عام الرؤية والتمكين وإعادة صياغة النشء لكى يتواكب مع طموحاته الفردية وتحدياته الاجتماعية ومسئولياته الوطنية.

وأضافت، "لم تتغير المناهج وآليات الترقية للمعلمين ولا محددات التقويم، بل تغير الفكر النمطي إلى فكر مسؤول.. نعم ندرك تماما أن التغيير ليس سهلا، وأن التحديات كبيرة، وأن الموضوع ليس موضوعا شكليا، بل إعادة لصياغة الوعي، ولكنه ليس مستحيلا، بل شرط أساسي لكي نواكب العصر ونلبي احتياجاته ونمخر عبابه".

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وتابعت، إذا كانت هذه البداية، فإننا نتوقع لكي يكتمل المشهد من إعادة صياغة المناهج وتطوير المقرات وتعديل التخصصات وتصحيح بعض الرؤى وإعادة الروح إلى المدرسة باعتبارها المنبر الأول الذي يتحمل مسؤولية البناء مع البيت والمجتمع.



ورأت الصحيفة السعودية، المرحلة القادمة التحدي الحقيقي للدول والمجتمعات هو المشاركة في تعزيز المعارف، بل نحن نعيش فعلا عصر العلم والمعرفة ومهما يكن فالمدرسة والمدرس والدراسة هي مصدر العلم الأول الذي يتلقاه الطالب منذ أن يكون طفلا وحتى يتخرج من المدرسة، وهو في ريعان الشباب.