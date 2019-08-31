شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى متأثرا باصابته برصاص الاحتلال بخان يونس أمس الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد الشاب بدر الدين نبيل موسى، 25 عاما، اليوم السبت، متأثرا بجروحه التى أصيب بها أمس الجمعة، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الشاب أبو موسى أصيب برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركته فى المسيرة السلمية على الحدود الشرقية للمدينة، ونقل للعلاج وأعلن عن استشهاده اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة.
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