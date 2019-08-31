الان تتابع شعراء المحاوره يواصلون توهّجهم في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي: يواصل الليله 12 من شعراء فن المحاوره توّهجهم في ليالي فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف وذلك بمشاركة صفوف السوطه. Advertisements والشعراء هم سلطان الهاجري , مصلح بن عيّاد , راشد السحيمي , وصل العطياني , فالح الغنامي , حمود السمي , علي العضياني , فواز العزيزي , معتق العياضي , حامد القارحي , كامل الحليلي , عيضه الثبيتي. ويأتي ذلك ضمن الفعاليات المصاحبه لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانيه على مسرح قرية هجن بحديقة الملك فيصل بالطائف. وكانت ليلة امس شهدت توهّج 12 شاعر محاوره آخرين اشعلوا مسرح الهجن وسط حضور متميّز من الجمهور.فيما تستمر سباقات الهجن حتى منتصف محرّم الجاري وبلغت قيمة الجوائز فيها نحو ٥٣ مليون.

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